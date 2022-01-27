Экс-работника посольства США заподозрили в сбыте наркотиков московским школьникам

Его жена успела избавиться от улик

В России арестовали бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля по делу о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере.

Следователи утверждают, что Фогель мог организовать канал поставок наркотиков на территорию России. Не исключено, что он сбывал их ученикам англо-американской школы в Москве, где в последнее время работал, пишет ТАСС. В настоящее время полиция устанавливает возможных соучастников обвиняемого.

"Так как подозреваемый мог скрыться от следствия на территории посольства, Химкинским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе Химкинского городского суда.

После возбуждения дела сотрудники полиции провели в его квартире обыск. До прибытия следственно-оперативной группы успела избавиться от улик. По записи с камер видеонаблюдения можно проследить, как женщина сначала выбрасывает сверток в мусорный бак. Позже она забрала его оттуда и вынесла за пределы жилого комплекса.

Марк Фогель вместе с супругой прибыли в Россию прошлым летом. При прохождении "зеленого коридора" в аэропорту "Шереметьево" сотрудники таможни обнаружили у американца марихуану и гашишное масло, которые были спрятаны в упаковки от контактных линз и картриджи для электронных сигарет. Все это было завернуто в полиэтилен и спрятано в кроссовки. Запрещенные продукты обнаружили служебные собаки.

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