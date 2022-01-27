Расстрелявшего караул срочника задержали в Днепре

Будут сделаны кадровые выводы

Устроившего стрельбу в украинском Днепре бойца Национальной гвардии задержали.

Сотрудники правоохранительных органов выяснят мотивы преступления, а также психическое состояние срочника на момент выдачи оружия. Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве. Нацгвардейцу грозит вплоть до пожизненного заключения.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский не исключил, что после трагедии в стране произойдут кадровые перемены.

"Уверен, что нам нужно провести тщательный анализ того, как в стране построена срочная военная служба, каковы ее преимущества и недостатки и что нужно кардинально менять", - написал он в своем Facebook.

Утром 27 января 20-летний срочник Артем Рябчук открыл огонь по караулу на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш". В результате происшествия четверо военнослужащих и одна гражданская погибли, еще пятеро получили ранения.

Нацгвардеец скрылся с места преступления с оружием и патронами. В городе прошла спецоперация "Сирена", по тревоге подняли личный состав подразделений полиции и национальной гвардии.

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