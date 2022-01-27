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Опрос показал, как россияне относятся к запрету криптовалюты

11:50
  • четверг
  • 27 января 2022

Запретить все операции с криптовалютой предлагает Центробанк

Равное количество россиян поддерживают и выступают против предложения Банка России запретить все операции с криптовалютами — по 32%. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

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В ходе исследования еще 33% респондентов заявили, что им безразлична данная инициатива Центробанка.
При этом 17% опрошенных утверждают, что хорошо знают о криптовалюте, каждый пятый (19%) впервые услышал это название. Доля тех, кто не слышал о биткоине, составляет 30%.

Из числа тех, кто слышал о криптовалюте, 42% уверены, что ее может приобрести любой желающий. 24% полагают, что это доступно ограниченному кругу, 15% считают, что покупка биткоинов запрещена в России.

Покупка биткоинов не интересует 81% участников исследования, хотели бы приобрести криптовалюту 16% опрошенных. При этом 56% считают, что покупка биткоина — это неудачное вложение, обратного мнения придерживаются 22%, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

В Минфине между тем выступили за регулирование крипторынка вместо запретов. В ведомстве полагают, что необходимо защищать интересы россиян — потребителей услуг крипторынка, которые покупают эти активы или используют криптовалюту в других технологических решениях.

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