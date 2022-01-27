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Врачи оценили возможность заражения "омикроном" во время еды

11:46
  • четверг
  • 27 января 2022

Вирус может оседать на продуктах

Омикрон-штамм коронавируса может оседать на продуктах и оставаться на них долгое время. Особенно это касается холодных и замороженных товаров, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

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Медик напомнил, что случаи заражения уханьским вариантом COVID-19 во время еды зафиксировали еще в Китае в начале пандемии. Сейчас фиксируются случаи завоза вируса в продуктах. Болибок считает, что таким же образом на пище может оставаться "омикрон".

"Если рядом с блюдом кто-то чихал и кашлял, а человек его потом съест, попадание вируса в организм возможно. Но не припомню, чтобы подобный случай был где-либо описан", — цитирует иммунолога "Москва 24".

В желудке вирус переваривается, от заражения организм защищает соляная кислота, пояснил медик. Однако опасность инфицирования сохраняется, если вирус попадает на слизистую рта – к примеру, от загрязненных столовых приборов.

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