ОНФ попросил ограничить цены на ПЦР-тесты

Разброс стоимости в регионах может достигать 500%

В России необходимо установить предельные отпускные цены на ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию С такой инициативой выступил руководитель исполкома Общероссийского Народного фронта Михаил Кузнецов.

В ОНФ провели мониторинг, в ходе которого установили: стоимость таких тестов по стране может различаться на 500%. В результате россияне, заболевшие COVID-19 и столкнувшиеся с необходимостью пройти тестирование, оказываются в неравных условиях.

Михаил Кузнецов попросил премьер-министра Михаила Мишустина поручить Росздравнадзору разобраться с необоснованным ростом стоимости ПЦР-тестов в отдельных регионах, а затем установить максимально допустимые цены.

Наряду с этим предлагается организовать проверку на предмет доминирования частных лабораторий на рынке ПЦР-тестирования. Из-за больших очередей в государственных учреждениях россияне вынуждены обращаться в частные, цитирует Кузнецова РИА Новости.

Ранее врач-инфекционист Галина Гольцман отметила, что люди часто неправильно делают домашние тесты на коронавирус, и рассказала, как это следует делать.

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