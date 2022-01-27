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Врачам Подмосковья выделили 1000 земельных участков под дом

12:10
  • четверг
  • 27 января 2022

Также введены дополнительные субсидии на аренду жилья

Тысячу участков для строительства дома получат в 2022 году врачи Подмосковья. В прошлом году в рамках программы поддержки медицинских работников им предоставили 315 участков, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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"В прошлом году в Московской области ввели новую меру поддержки для врачей - дают землю для строительства дома. 315 участков в прошлом году, в этом - будет еще 1000. Льготную ипотеку также расширят - 300 медиков смогут купить жилье", - написал глава Подмосковья в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам Воробьева, в этом году введены дополнительные выплаты врачам на аренду жилья. Почти 2 тысячи врачей, фельдшеров и медсестер смогут получать на эти цели по 20 тысяч рублей – им достаточно подать заявление на портале Госуслуг.

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