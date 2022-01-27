В Москве усилили контроль за соблюдением мер по COVID-19

Проверяют гостинцы, хостелы и объекты торговли

В Москве упрощается порядок закрытия больничных для пациентов с коронавирусом и ОРВИ. Теперь это можно сделать дистанционно, без личного посещения поликлиники.

Как сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, врачи будут сами звонить пациентам, проводить консультацию и, если состояние здоровья позволяет, человека выпишут, а больничный закроют. При этом документ автоматически направят работодателю. Если же нужно ещё полечиться, то больничный также дистанционно продлят. Чтобы не нагружать поликлиники, недавно москвичам с симптомами ОРВИ стала доступна онлайн-запись к дежурному врачу.

В супермаркете на северо-востоке Москвы выявлены нарушения антиковидных мер среди сотрудников. Видно, что они выкладывают товар на прилавки, при этом у женщины маска болтается на подбородке, а у мужчины открыт нос. Ещё один сотрудник везёт по залу тележку с продуктами, не закрывая рот и нос маской. Теперь магазину грозит крупный штраф, либо закрытие на три месяца.

Ну и Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением ковид-мер на объектах Москвы, где отмечается скопление людей. Проверят гостинцы, хостелы, медицинские организации, а также объекты торговли, спорта, выставки и транспорт. С начала года специалисты управления уже провели более 690 проверок, нарушения выявлены почти на 150 объектах.

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