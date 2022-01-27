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Двое подозреваемых в ограблении вдовы Градского находятся в розыске

15:02
  • четверг
  • 27 января 2022

Они могли выехать за пределы России

Наро-Фоминский городской суд арестовал до 16 марта подозреваемого в разбойном нападении на Марину Коташенко - вдову музыканта Александра Градского, сообщает "ТВ Центр".
Суд арестовал задержанного за ограбление вдовы Градского

27-летнего гражданина Таджикистана Умеджона Жабборова задержали несколько дней назад в московском метро. Следствие утверждает, что именно он был водителем, который устроил подставную аварию с участием автомобиля потерпевшей. Предполагаемый преступник полностью признал вину и объяснил свой поступок тем, что хотел подзаработать.

Само нападение, напомним, произошло 16 января, тогда трое налётчиков, угрожая Коташенко оружием, похитили из её дома 100 миллионов рублей. Ещё двое подозреваемых сейчас находятся в розыске, скорее всего, они скрылись в Таджикистане и Белоруссии.

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