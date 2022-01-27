Двое подозреваемых в ограблении вдовы Градского находятся в розыске

Они могли выехать за пределы России

Наро-Фоминский городской суд арестовал до 16 марта подозреваемого в разбойном нападении на Марину Коташенко - вдову музыканта Александра Градского, сообщает "ТВ Центр".

27-летнего гражданина Таджикистана Умеджона Жабборова задержали несколько дней назад в московском метро. Следствие утверждает, что именно он был водителем, который устроил подставную аварию с участием автомобиля потерпевшей. Предполагаемый преступник полностью признал вину и объяснил свой поступок тем, что хотел подзаработать.

Само нападение, напомним, произошло 16 января, тогда трое налётчиков, угрожая Коташенко оружием, похитили из её дома 100 миллионов рублей. Ещё двое подозреваемых сейчас находятся в розыске, скорее всего, они скрылись в Таджикистане и Белоруссии.

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