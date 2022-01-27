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Карта "Тройка" теперь активируется в наземном транспорте

15:14
  • четверг
  • 27 января 2022

Процедура стала проще

Пользоваться картой "Тройка" стало еще проще. При пополнении баланса онлайн, больше не надо в обязательном порядке идти в метро к жёлтому кругу, сообщает "ТВ Центр".

Активировать деньги теперь можно и на наземном транспорте. Всё максимально удобно, надо просто приложить карту к валидатору. Сейчас доступны 25 тысяч таких аппаратов на любом маршруте по всему городу.

Как отметили в мэрии, это абсолютно новый сервис, при этом реализованный на уже действующем оборудовании — установки дополнительного не потребовалось.

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