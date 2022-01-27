Как отличить сотрудников Мосгаза от мошенников

Настоящие сотрудники никогда не навязывает покупку оборудования

В сине-оранжевой спецовке, при входе надевает бахилы и никогда не навязывает покупку оборудования. Хотя бы по таким признакам можно понять, что перед вами настоящий сотрудник Мосгаза. Знать это надо, ведь от визита мошенников не застрахован никто. Что же делать если к вам всё же пришли аферисты и как на самом деле проходит плановая проверка газового оборудования?

В Москве более 1,8 миллиона газифицированных квартир. По закону техобслуживание проводится раз в год по графикам, которые согласованы с префектурами.

Слесарь Дмитрий Фарафонов начинает осмотр газовых плит, колонок и труб в одном из домов на юге столицы. Его задача - убедиться, что оборудование исправно, а жильцы пользуются им правильно.

Во время плановой проверки слесарь обходит 25-40 квартир в день. Раньше получалось и того меньше - рабочий день газовщика стандартный: с восьми утра до пяти вечера. Сейчас же многие жильцы трудятся на удалёнке и хозяев квартир стало проще застать дома. Работают техники и по субботам, на эти дни можно специально согласовать встречу с проверяющим.

Уже полгода действует телеграм-бот Мосгаза: в чате быстро и просто договориться о визите слесаря. Однако многие всё равно не открывают дверь. Доверие москвичей подорвано из-за аферистов, которые выдают себя за сотрудников Мосгаза.

В 2016-м году Елена Юрьевна поверила таким псевдогазовщикам и отдала им за "чудо-прибор" 6 тысяч рублей. А на деле такой аппарат стоил не больше 500.

Мошенники запугивают хозяев и навязывают им установку газовых сигнализаторов, убеждают заменить краны или трубы. Одни демонстрируют жильцам поддельные удостоверения Мосгаза, другие даже регистрируют фирмы-однодневки с похожими названиями. Жертвами преступников зачастую становятся пожилые люди: они отдают все свои сбережения. Бум деятельности обманщиков пришёлся на 2017-2019 годы. Но широкая информационная кампания уже дала свои результаты.

"Если тогда было за месяц до трех тысяч звонков. И то, мы будем говорить, что не каждый жилец, кого обманули, взял и позвонил. То сейчас, может, за неделю 3-4 случая", - рассказала главный инженер АО "Мосгаз" Татьяна Киселёва.

В Мосгазе напоминают: если у вас есть сомнения в личности специалиста, который стучится в дверь, вы всегда можете позвонить по телефону 104 и проверить номер его служебного удостоверения. Кроме того, настоящий газовщик всегда ходит один, он одет в сине-оранжевую спецовку, при входе надевает бахилы и не навязывает покупку оборудования.

Ксения Игнатова, Евгений Рыбин и Алексей Уваров, "ТВ Центр".

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