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В театре Ермоловой разгорелся скандал

15:25
  • четверг
  • 27 января 2022

Актёры, режиссеры и зрители разделились на два лагеря

Театральный мир сейчас бурлит. Причина - конфликт в театре Ермоловой. В начале февраля там планировалась премьера по комедии Шекспира "Двенадцатая ночь". Но ещё до заветной даты спектакль оказался в центре конфликта его постановщика - режиссёра Олега Долина и художественного руководителя труппы Олега Меньшикова. По накалу страстей история рискует стать действительно шекспировской.

Подробности - в репортаже Юлии Богоманшиной

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