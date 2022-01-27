Власти Германии обвинили российского ученого в шпионаже

СВР якобы интересовалась ракетоносителем Ariane

Власти Германии обвинили в шпионаже россиянина, работающего в баварском университете.

Как сообщила Генпрокуратура страны, россиянин работал научным сотрудником одной из научно-технических кафедр. В 2019 году он установил контакт с российской внешней разведкой и передал информацию об исследовательских проектах в сфере технологий воздухоплавания и космоса.

В частности, Москва якобы интересовалась ступенями развития европейского ракетоносителя Ariane, пишет "Интерфакс". ЗА переданные данные россиянин получил 2,5 тысячи евро.

"Не позднее осени 2019 года российская Служба внешней разведки (СВР) установила контакт с подозреваемым, в результате чего он согласился сотрудничать со спецслужбами", - сообщили в ведомстве.

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