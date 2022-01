Ассанжа предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Основателя сайта разоблачений WikiLeaks Джулиана Ассанжа следует номинировать на получение Нобелевской премии мира. С такой инициативой выступила его невеста Стелла Морис.

Женщина напомнила, что крайний срок выдвижения кандидатов — 23:59 31 января по времени CET (01:59 1 февраля по московскому времени), и поинтересовалась, кому известны люди, имеющие право выдвинуть Ассанжа на Нобелевскую премию мира.

Морис заявила в своем Twitter, что создатель WikiLeaks “внес уникальный и неоспоримый вклад в дело мира, рассеяв туман войны”.

Do you know someone who is eligible to nominate #Assange for the Nobel Peace Prize? Deadline 31 January 23:59 CET.



Julian #Assange has made unique and undeniable contributions to peace by lifting the fog of war. https://t.co/CZeANM5dFo pic.twitter.com/E5uHH9nhNW