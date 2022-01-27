Ассанжа предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Об этом задумалась невеста основателя WikiLeaks

Основателя сайта разоблачений WikiLeaks Джулиана Ассанжа следует номинировать на получение Нобелевской премии мира. С такой инициативой выступила его невеста Стелла Морис.

Женщина напомнила, что крайний срок выдвижения кандидатов — 23:59 31 января по времени CET (01:59 1 февраля по московскому времени), и поинтересовалась, кому известны люди, имеющие право выдвинуть Ассанжа на Нобелевскую премию мира.

Морис заявила в своем Twitter, что создатель WikiLeaks “внес уникальный и неоспоримый вклад в дело мира, рассеяв туман войны”.

Do you know someone who is eligible to nominate #Assange for the Nobel Peace Prize? Deadline 31 January 23:59 CET.



Julian #Assange has made unique and undeniable contributions to peace by lifting the fog of war. https://t.co/CZeANM5dFo pic.twitter.com/E5uHH9nhNW — Stella Moris #FreeAssangeNOW (@StellaMoris1) January 27, 2022

Сайт WikiLeaks был создан для публикации секретных и закрытых материалов. В США Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы за размещение секретных документов Госдепа. В январе 2022 года Ассанж получил разрешение Высокого суда Лондона обжаловать решение об экстрадиции в Соединенные Штаты.

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