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Ассанжа предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира

12:20
  • четверг
  • 27 января 2022

Об этом задумалась невеста основателя WikiLeaks

Основателя сайта разоблачений WikiLeaks Джулиана Ассанжа следует номинировать на получение Нобелевской премии мира. С такой инициативой выступила его невеста Стелла Морис.
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Женщина напомнила, что крайний срок выдвижения кандидатов — 23:59 31 января по времени CET (01:59 1 февраля по московскому времени), и поинтересовалась, кому известны люди, имеющие право выдвинуть Ассанжа на Нобелевскую премию мира.

Морис заявила в своем Twitter, что создатель WikiLeaks “внес уникальный и неоспоримый вклад в дело мира, рассеяв туман войны”.

Сайт WikiLeaks был создан для публикации секретных и закрытых материалов. В США Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы за размещение секретных документов Госдепа. В январе 2022 года Ассанж получил разрешение Высокого суда Лондона обжаловать решение об экстрадиции в Соединенные Штаты.

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