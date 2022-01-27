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Минпросвещения предложило создать специальный детский интернет

12:42
  • четверг
  • 27 января 2022

Он будет подключать только проверенные ресурсы

Возможность  создания "Цифровой психологической службы" и детских тарифов интернета рассматривает Минпросвещения России. Идут переговоры с Минцифры и ведущими операторами, сообщил директор департамента цифровой трансформации образования ведомства Андрей Горобец.

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"Мы создаем дополнительный механизм к этому, который называется "Цифровая психологическая служба". Коллеги сейчас этим вопросом очень сильно озабочены… нужно создать элементы его взаимодействия и его работы с учителями, обучающимися и родителями, чтобы через цифровые механизмы проводить эту работу более удобно", - цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Инициативу создания интернет-платформы психологической помощи школьникам ранее поддержал президент России. Владимир Путин отметил, что, к сожалению, Россия отстает от тех стран, которые самым активным образом используют возможности психологических служб для помощи школьникам.

Горобец подчеркнул, что интернет для школьников - это сложная отказоустойчивая и безопасная инфраструктура. Вопрос о детских тарифах интернета обсуждается с Минцифры и ведущими операторами. Ресурсы, которыми пользуются школьники, должны быть проверены, сказал директор департамента на съезде уполномоченных по правам ребенка.

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