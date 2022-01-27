В Центре Гамалеи оценили опасность нового коронавируса

Продолжение эволюции коронавирусов - естественная вещь

Вся группа коронавирусов склонна к повышенной скорости мутаций, поэтому невозможно предсказать, где и когда появится новый. Об этом рассказал вирусолог, профессор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко.

Ранее китайские ученые рассказали о выявлении в ЮАР нового коронавируса, представляющего потенциальную опасность для человека. Пока NeoCoV нашли только у летучих мышей. Однако исследователи предполагают, что достаточно всего одной мутации в геноме, чтобы NeoCoV стал опасен и для людей.

Бутенко, комментируя эти сообщения, назвал естественной вещью продолжение эволюции и мутаций коронавирусов в природных источниках, прежде всего у летучих мышей, а также в популяции людей, когда эти вирусы туда проникают.

При этом почти невозможно предугадать, в каком направлении продолжатся изменения, отметил эксперт. Мутации могут приводить не только к усилению свойств патогенности, но и к снижению.

По словам Бутенко, известны примеры, когда из диких штаммов, которые вызывают заболевания человека, в результате определенных манипуляций удается получить штаммы, которые вызывают иммунный ответ и в то же время безвредны для человека.

В частности, подобная "живая вакцина" есть для желтой лихорадки: иммунитет после единственной инъекции сохраняется 10-20 лет, рассказал специалист в интервью радио Sputnik.

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