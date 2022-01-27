Путин предпримет дальнейшие шаги после ознакомления с ответами НАТО

Бумаги уже на столе у президента

Решение о дальнейших шагах России после ответа США и НАТО на предложения по безопасности будет принимать президент Владимир Путин.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что все необходимые бумаги уже лежат на столе у президента.

"Все эти бумаги у президента, потребуется время их проанализировать, не будем спешить с какими-либо заключениями", - сообщил спикер Кремля.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты соглашений о гарантиях безопасности с США и НАТО. Москва требует нерасширения альянса на восток, введения ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений.

Накануне, 26 января, США и НАТО передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Москва обещала тщательным образом их изучить.

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