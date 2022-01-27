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Путин почтил память жертв блокады Ленинграда

14:36
  • четверг
  • 27 января 2022

Президент возложил венок на Пискаревском кладбище

Россия отмечает День воинской славы - одну из важнейших дат в истории Великой Отечественной. Ровно 78 лет назад была полностью снята блокада Ленинграда. Бессмертный подвиг героев Красной армии и жителей города на Неве сегодня вспоминают по всей стране.
Минобороны опубликовало архивные документы ко Дню снятия блокады Ленинграда

Самые масштабные мероприятия - в Санкт-Петербурге. Память воинов-освободителей и блокадников почтил Владимир Путин. Он посетил Пискарёвское мемориальное кладбище, отмечает "ТВ Центр".

Президент возложил букет красных роз к могиле, в которой похоронен его брат, погибший в годы блокады. После этого Владимир Путин направился к монументу "Мать-Родина", где принял участие в церемонии возложения венка.

Была объявлена минута молчания. После военный оркестр исполнил государственный гимн. Памятные мероприятия сегодня проходят по всей стране. Многие россияне навещают ветеранов, чтобы лично поблагодарить их за вклад в общую Победу.

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