Мишустин выделил дополнительные средства на поддержку поликлиник

Будет направлено порядка 7 млрд рублей

Правительство направит свыше 7 миллиардов рублей на поддержку первичного звена здравоохранения - об этом заявил в четверг Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Премьер подчеркнул, что сейчас, когда идёт рост заболеваемости коронавирусом, важно обеспечить стабильную работу поликлиник. Это решение позволит и дальше оказывать первичную медицинскую помощь гражданам бесплатно по полису ОМС, сообщает "ТВ Центр".

Среди других тем обсуждались возможность получения сертификата о противопоказаниях к вакцинации против ковида на портале госуслуг, а также увеличение социальных пособий для менее защищённых групп граждан - семей с детьми, людей с ограничениями по здоровью, пострадавших на производстве и ветеранов. Они менее защищены и особенно нуждаются в поддержке государства.

"Ежегодно для них с 1 февраля увеличивается размер целого ряда социальных пособий и выплат. В текущем году ежемесячные выплаты, которые получают эти граждане, по поручению президента будут увеличены на 8,4%. Кроме того, вырастут единовременные пособия женщинам по беременности, а также при рождении ребёнка", - заявил Мишустин.

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