Кремль серьезно воспринял угрозу Вашингтона о высылке российского посла

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России
Угрозу американских властей, которые поставили вопрос об отъезде российского посла из Штатов, в Кремле восприняли серьезно. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Угроза серьезная", - ответил Песков на вопрос журналистов, как оценивают в Кремле заявления американской стороны о возможной высылке российского посла, и насколько допустимы подобные угрозы.
Днем ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что госдеппартамент поставил вопрос о его отъезде из Вашингтона. Поводом стал отказ российской стороны выдать визы охранникам посольства Соединенных Штатов в Москве, передает "Интерфакс".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram