Кремль серьезно воспринял угрозу Вашингтона о высылке российского посла

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России

Угрозу американских властей, которые поставили вопрос об отъезде российского посла из Штатов, в Кремле восприняли серьезно. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Угроза серьезная", - ответил Песков на вопрос журналистов, как оценивают в Кремле заявления американской стороны о возможной высылке российского посла, и насколько допустимы подобные угрозы.

Днем ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что госдеппартамент поставил вопрос о его отъезде из Вашингтона. Поводом стал отказ российской стороны выдать визы охранникам посольства Соединенных Штатов в Москве, передает "Интерфакс".

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