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Кремль сравнил отношения России и Запада с холодной войной

13:29
  • четверг
  • 27 января 2022

В Москве напомнили о событиях после 2014 года

Напряженность, сложившаяся в отношениях России и западных государств, по многим параметрам напоминает холодную войну. Об этом в четверг, 27 января, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля напомнил о событиях после 2014 года, когда "на Украине был спровоцирован и при попустительстве целого ряда стран, которые взяли на себя противоположные обязательства и подписались под этими обязательствами, произошел государственный переворот".

После этого Крым принял решение стать частью Российской Федерации, причем произошло это в соответствии со всеми нормами украинского законодательства и международного права, подчеркнул Песков.
Однако вслед за этим "начались процессы, которые привели к изрядной напряженности, которая по многим параметрам сейчас уже напоминает холодную войну", цитирует пресс-секретаря президента России РИА Новости.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что существует риск повторения Карибского кризиса — это подсказывает логика развития событий. Дипломат подчеркнул, что ситуация для Москвы реально ухудшилась из-за действий НАТО.

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