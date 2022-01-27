Власти Казахстана заявили о стабилизации ситуации в стране

Глава государства подчеркнул, что из ситуации необходимо извлечь урок

В Казахстане полностью стабилизирована ситуация и восстановлен правопорядок после протестов. Об этом в четверг, 27 января, заявил президент государства Касым-Жомарт Токаев.

Политик подчеркнул, что из ситуации необходимо извлечь урок, чтобы система национальной безопасности была готова к вызовам любой сложности. С этой целью Токаев поручил приступить к незамедлительному укреплению всех аспектов нацбезопасности, потребовав изменить работу всем структурам, отвечающим за безопасность. При этом межведомственное взаимодействие должно быть максимально сбалансированным, указал президент.

Изменить работу системы необходимо так, чтобы "криминал и террористы не могли больше захватывать наши города, посягать на мирную жизнь граждан и их семей, угрожать государственности", цитирует Токаева ТАСС.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста, связанные с повышением цен на сжиженный газ. Они переросли в масштабные беспорядки и уличные бои с силовиками, жертвами которых стали несколько десятков человек с обеих сторон.

Для обеспечения правопорядка был задействован миротворческий контингент ОДКБ. К настоящему времени всех миротворцев вывели из Казахстана, российские военные вернулись в места постоянной дислокации.

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