Песков оценил идею о поставках оружия в ДНР и ЛНР

Такие предложения подчеркивают остроту проблемы

Идея о поставках современного оружия Россией самопровозглашенным республикам Донбасса подчеркивает остроту сложившейся ситуации. Инициативу депутатов от "Единой России" прокомментировал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"И ранее озвученная инициатива коммунистов о признании самопровозглашенных республик, и вчерашняя инициатива "Единой России" о том, что на фоне того, как Украина накачивается вооружениями, нужно помочь этим республикам… лишний раз подчеркивает, насколько болезненно ситуация воспринимается нашими парламентариями", - заявил представитель Кремля журналистам.

Песков подчеркнул, что это партийная инициатива. Тем не менее, подобные предложения говорят о том, что граждане России и парламентарии не могут быть безучастны к судьбе жителей Донбасса, приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

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