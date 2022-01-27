Российского фотографа избили и задержали в Египте

Он снимал "город мусорщиков"

Российский фотограф и блогер Арсений Котов подрался с жителями Каира и оказался в полиции.

Инцидент произошел вечером 26 января. Котов снимал в районе Маншият-Нассер, также известном как "город мусорщиков" – в этом районе живут люди, которые собирают и сортируют отходы. Местным жителям не понравилось, что фотограф "вторгся в их личную жизнь" и напали на него.

Котова задержали и доставили в полицию. В результате потасовки блогер получил травмы, в том числе головы, передает РИА Новости.

"Сначала меня отвезли в местную больницу какую-то жуткую, зашили рану, на руке тоже рану зашили. Потом был суд, где меня уговорили пойти на мировую с этими ребятами, хотя они у меня украли деньги из паспорта. Паспорт вернули в полицию. После суда мне сказали, что я свободен, но потом все равно отвезли в полицию", - передает слова Котова телеканал "360"

Посольство России в Каире находится в контакте с задержанным и отказывает ему посильную помощь в скорейшем освобождении. В отделение выехали сотрудники консульского отдела посольства.

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