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Шторм выбросил на побережье в Сочи сотни тонн форели

14:50
  • четверг
  • 27 января 2022

На набережной сейчас много людей

В Сочи развернулась небывалая по масштабам рыбалка. В районе морского порта - ни одного свободного места. У самого берега - стаи радужной форели, передает "ТВ Центр".

Редкое явление для этих мест. Обычно здесь водится только мелкая рыба менее ценных видов. Но сильный шторм повредил сети частных хозяйств, и форель оказалась в море.

Какие именно предприятия пострадали, неизвестно. Ущерб ещё предстоит подсчитать. А сейчас на набережной - ажиотаж. Акватория буквально кишит рыбой. Клёв небывалый. Вес некоторых экземпляров достигает семи килограммов.

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