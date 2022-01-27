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Путин почтил память жертв блокады Ленинграда

13:43
  • четверг
  • 27 января 2022

Президент побывал на Пискаревском кладбище

В 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января 2022 года, президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге.

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По документам было установлено, что в братской могиле на Пискаревском кладбище похоронен брат Владимира Путина, который ребенком умер во время блокады Ленинграда. Глава государства возложил букет цветов к братскому захоронению.

После этого российский лидер прошел по центральной аллее Пискаревского мемориала, где почтил память погибших воинов-освободителей и жителей города. Президент возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина", сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что россияне помнят об уроках Второй мировой войны и не допустят оправдания планов тех, кто развязал ее.

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