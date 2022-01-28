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Новую лыжную трассу в Лужниках приготовили к соревнованиям

15:21
  • пятница
  • 28 января 2022

Ее длина - чуть более двух километров

В пятницу у любителей биатлона - настоящий праздник. В Москве пройдут первые соревнования на новой трассе в Лужниках. Она уникальна. Теперь покататься на лыжах и провести тренировки по биатлону можно почти в центре Москвы.

Длина трассы символичная, 2022 метра, в честь наступившего года. Лыжня специально сконструирована для серьёзных тренировок и соревнований, причём, снега насыпали много - с помощью пушек, так что оттепель не страшна. Вход бесплатный, инвентарь можно взять напрокат, сообщает "ТВ Центр".

Завтра трассу оценят участники "Гонки звёзд". В каждой команде не только профессионалы - призеры Олимпиады, чемпионы мира и Европы - но и любители, которые прошли серьёзный отбор.

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Лыжная трасса в Лужниках
Лыжная трасса в Лужниках
Лыжная трасса в Лужниках
Лыжная трасса в Лужниках
Лыжная трасса в Лужниках
Лыжная трасса в Лужниках
Лыжная трасса в Лужниках
Лыжная трасса в Лужниках
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