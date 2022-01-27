В Петербурге из-за нарушений за три дня закрыли пять баров

Возбуждены административные дела
Как сообщили в четверг в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга, за три дня городские власти закрыли пять баров. В них были выявлены нарушения.
"В период действия запрета работу ночью продолжили кальян-бары на проспекте Косыгина и улицах Оптиков, Ильюшина и Ивановской, бар на 7-й линии В.О.", - приводит сообщение "Интерфакс".
Помещения были опечатаны сотрудниками Следственного комитета и Роспотребнадзора.
Уточняется, что в барах также отсутствовали журналы термометрии, в заведения пускали без QR-кодов. В отношении нарушителей сейчас возбуждаются административные производства.
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