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Блогера-миллионника из Instagram объявили в розыск

14:06
  • четверг
  • 27 января 2022

Это же касается и его PR-директора

Министерство внутренних дел России объявило в розыск блогера Хизри Запирова, передает ТАСС.
Блогера-лихача арестовали на 11 суток после скандального видео

"Хизри Запиров, место рождения: Республика Дагестан, 13.11.1995 г. р., разыскивается по статье УК", - сказано в базе МВД.

Также в розыск по уголовной статье объявлена PR-директор блогера Лусик Карапетян. Она в настоящее время находится в Германии на лечении.

У Запирова почти 8 миллионов подписчиков в Instagram. Он известен в том числе тем, что снимает пранки.

СМИ пишут, что блогера-миллионника подозревают в мошенничестве.

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