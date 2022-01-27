Блогера-миллионника из Instagram объявили в розыск

Это же касается и его PR-директора
Министерство внутренних дел России объявило в розыск блогера Хизри Запирова, передает ТАСС.
"Хизри Запиров, место рождения: Республика Дагестан, 13.11.1995 г. р., разыскивается по статье УК", - сказано в базе МВД.
Также в розыск по уголовной статье объявлена PR-директор блогера Лусик Карапетян. Она в настоящее время находится в Германии на лечении.
У Запирова почти 8 миллионов подписчиков в Instagram. Он известен в том числе тем, что снимает пранки.
СМИ пишут, что блогера-миллионника подозревают в мошенничестве.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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