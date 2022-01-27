Кремль пообещал быстро отреагировать на ответы Запада по гарантиям безопасности

Точную дату пока не называют

Затягивать с реакцией на ответы Запада по гарантиям безопасности Москва не намерена. В то же время, но не стоит ожидать ее сиюминутно – США обдумывали российские предложения почти месяц, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Какой-то точной даты я вам назвать не могу. Понятно, что реакцию никто особо затягивать не будет, но и ожидать ее на следующий день тоже было бы, наверное, глупо", - сказал представитель Кремля.

Песков также сообщил, что президент по необходимости консультируется с членами Совбеза, своими помощниками, представителями руководства страны. В какой форме последует реакция на ответы Запада, еще не решено – так же, как пока неясно, насколько публичной она будет, приводит слова Пескова ТАСС.

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