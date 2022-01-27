ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Маткапитал на первого ребенка увеличится до 524 тысяч рублей

14:19
  • четверг
  • 27 января 2022

С 1 февраля увеличивается размер целого ряда социальных пособий и выплат

В 2022 году будут увеличены социальные выплаты целому ряду категорий населения, в том числе материнского капитала на первого ребенка. Об этом в четверг, 27 января, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Закон об оплате маткапиталом детсадов ИП примут весной

На заседании правительства глава кабмина уточнил, что выплаты в виде маткапитала на первого ребенка составят 524 тысячи рублей. Прежде размер материнского капитала на первого ребенка составлял почти 484 тысячи рублей. Величина маткапитала на второго и последующих детей увеличится до более 693 тысяч рублей, отметил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что семьи с детьми, а также люди с ограничениями по здоровью, пострадавшие на производстве и ветераны менее защищены и особенно нуждаются в поддержке государства. Поэтому для них с 1 февраля увеличивается размер целого ряда социальных пособий и выплат.
В этом году выплаты увеличат на 8,4%, с учетом фактического индекса потребительских цен за предыдущий год, сообщается на официальном сайте правительства.

В декабре 2021 года в Минтруде рассказали, что за период реализации программы материнского капитала в России выплаты получили почти 12 млн граждан. Около 80% получателей маткапитала направляют его на улучшение жилищных условий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Молодая мама
Молодая мама
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.