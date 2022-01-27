Маткапитал на первого ребенка увеличится до 524 тысяч рублей

С 1 февраля увеличивается размер целого ряда социальных пособий и выплат

В 2022 году будут увеличены социальные выплаты целому ряду категорий населения, в том числе материнского капитала на первого ребенка. Об этом в четверг, 27 января, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

На заседании правительства глава кабмина уточнил, что выплаты в виде маткапитала на первого ребенка составят 524 тысячи рублей. Прежде размер материнского капитала на первого ребенка составлял почти 484 тысячи рублей. Величина маткапитала на второго и последующих детей увеличится до более 693 тысяч рублей, отметил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что семьи с детьми, а также люди с ограничениями по здоровью, пострадавшие на производстве и ветераны менее защищены и особенно нуждаются в поддержке государства. Поэтому для них с 1 февраля увеличивается размер целого ряда социальных пособий и выплат.

В этом году выплаты увеличат на 8,4%, с учетом фактического индекса потребительских цен за предыдущий год, сообщается на официальном сайте правительства.

В декабре 2021 года в Минтруде рассказали, что за период реализации программы материнского капитала в России выплаты получили почти 12 млн граждан. Около 80% получателей маткапитала направляют его на улучшение жилищных условий.

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