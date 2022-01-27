Оттепель ждет москвичей в последний день января

Температура поднимется выше нуля

В понедельник, 31 января, погода в столичном регионе порадует жителей небольшой оттепелью. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что столбики термометров будут стремиться к нулевой отметке, а в Новой Москве и Подмосковье местами поднимутся до плюс одного градуса.

Наряду с этим в последний день января прогнозируется заметный снег. В предшествующие выходные также ожидаются осадки, в результате высота снежного покрова в городе вырастет на 3-5 см, цитирует Вильфанда АГН "Москва".

Ранее синоптики предупредили, что 31 января над столичной областью обоснуется глубокий циклон. Благодаря этому фон атмосферного давления останется пониженным. Метеорологи прогнозируют, что в последний день января атмосферное давление в Москве понизится до 723 мм рт. ст.

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