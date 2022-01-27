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В ЕС рассказали об уроках Холокоста

14:19
  • четверг
  • 27 января 2022

Глава Евросовета предлагает "перестать молчать"

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил в Twitter, что сегодня уроки Холокоста особенно важны.
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"Мы должны не только помнить, мы должны действовать. ЕС борется с врагами демократии и фундаментальных ценностей", - написал он.

Мишель добавил, что необходимо "перестать молчать", начать вести "личную борьбу".

Также о важности памяти о Холокосте высказались глава Европарламента Роберта Метсола, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Жозеп Боррель.

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году лагерь смерти Аушвиц (Освенцим) был освобожден Красной армией.

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