Пока нет информации, что удалось найти

В англо-американской школе в Москве прошли обыски по делу Марка Фогеля. По версии следствия, преподаватель, а ранее сотрудник посольства США в Москве, мог распространять наркотики среди учеников.

Полицейские проверили помещения учебного заведения. Что удалось найти, пока не сообщается. Уголовное дело в отношении американца было возбуждено еще минувшим летом, когда Фогель вместе с женой прибыли в столицу. В Шереметьеве в их багаже были обнаружены марихуана и гашишное масло, спрятанные в упаковке от контактных линз, а также в картриджах для электронных сигарет. Тогда Фогель был арестован, так как мог скрыться от следствия на территории посольства. Его жену отпустили, но позже выяснилось, что она начала уничтожать улики.

"На записях камер наблюдения видно, как она с соблюдением мер предосторожности выносит из дома сверток и выбрасывает в мусорный бак. Позже она забирает его, перекладывает в пакет и уносит за пределы жилого комплекса. Сотрудниками УТ МВД России по ЦФО проводятся следственные действия, направленные на установление возможных соучастников и всех эпизодов противоправной деятельности гражданина США", - сообщила начальник отдела информации и общественных связей Управления на транспорте МВД России по ЦФО Елена Бабанова.

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