Регионы получат более 9 млрд рублей на спортзалы

Субсидии будут выделены в ближайшие три года

В федеральном бюджете предусмотрено более 9 млрд рублей на создание спортивной инфраструктуры в шаговой доступности в городах и селах России. Об этом в четверг, 27 января, рассказал глава правительства Михаил Мишустин.

Премьер-министр уточнил, что средства будут выделены регионам в рамках проекта "Бизнес-спринт". В ближайшие три года субъекты Российской Федерации получат средства на строительство 80 модульных спортивных залов и почти 200 "умных" спортивных площадок.

Это будут хорошо оборудованные места для занятий спортом, обеспеченные доступом в интернет, отметил Мишустин. Благодаря этому каждый из посетителей сможет, например, выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений.

Все это способствует достижению цели по созданию в стране активной среды для занятий физкультурой и спортом, а также по мотивированию россиян вести здоровый образ жизни, сообщается на официальном сайте правительства.

В России ранее утвердили концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года и план мероприятий по ее реализации. Он предусматривает 44 мероприятия по формированию единого физкультурно-спортивного образовательного пространства на территории страны для раскрытия потенциала детей.

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