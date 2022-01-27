В Совфеде предложили решение проблемы нехватки вакцин в мире

"Спутник V" - ключ к решению проблемы

Член комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России Владимир Круглый назвал несправедливым распределение вакцин от коронавируса в мире.

"Глобальное распределение и использование вакцин не было ни справедливым, ни достаточным, несмотря на механизм COVAX. Использование "Спутника V" могло бы существенно улучшить ситуацию", - приводит слова сенатора ТАСС.

Вместе с тем Круглый напомнил, что ВОЗ до сих пор не одобрила "Спутник V", хотя препарат зарегистрирован более чем в 70 странах. Привиты им уже более 200 миллионов человек.

"Она (вакцина - прим.ред.) показала свою эффективность и безопасность в многочисленных исследованиях", - подчеркнул сенатор.

Задержку с признанием "Спутника V" ВОЗ он объяснил бюрократическими причинами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram