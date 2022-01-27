СК сделал заявление по костям из дома пропавшей под Новгородом девочки

На месте работают криминалисты из Москвы

Кости, найденные в печи дома в городе Холм Новгородской области, не принадлежат человеку.

Об этом РИА Новости заявили в Следственном комитете. Поиски пропавшей двухлетней девочки продолжаются. На месте работают криминалисты центрального аппарата СКР.

26 января следователи обнаружили фрагменты костей в печи дома города Холм после сообщений о пропаже двухлетней девочки. Мать девочки рассказала, что кости из печи принадлежат умершей пару месяцев назад собаке.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" (это сделано для организации полномасштабного розыска – прим. ред.). Мать девочки и ее сожитель задержаны, сообщили в региональном СКР.

Семья считалась неблагополучной. В доме, судя по опубликованному видео, царят беспорядок и антисанитария. Пропавшая девочка - восьмой ребенок женщины. В середине декабря опека забрала ее семерых детей в приют, а девочку оставили из-за возраста. По информации местных СМИ, женщина была ранее судима за кражу

Прокуратура проверит работу органов опеки. Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Татьяна Ефимова взяла на контроль ситуацию с пропавшей девочкой.

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