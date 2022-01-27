Москвичи с ОРВИ смогут получить больничный без посещения поликлиники

Проконсультироваться с врачом можно также дистанционно

Жители Москвы с острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) смогут без посещения поликлиники получить аудиоконсультации врачей и дистанционно открыть больничный. Это следует из указа мэра столицы и приказа городского департамента здравоохранения.

Таким образом, у москвичей с ОРВИ имеются три варианта действий. Можно обратиться лично к дежурному врачу в любой поликлинике без записи и звонка либо записаться на конкретное время приема в свою поликлинику через сайт, мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО" или mos.ru.

Также можно воспользоваться возможностью получить медицинскую аудиоконсультацию с дистанционным открытием больничного листа. Как уточнила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, закрытие больничного также будет происходить дистанционно после уточнения самочувствия пациента на аудиоконсультации.

При необходимости личной консультации, если человек не в состоянии посетить поликлинику в силу маломобильности или тяжелого течения заболевания, можно вызвать врача на дом, позвонив на единую линию по номеру 122, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее в столичном оперштабе напомнили, что срок карантина по коронавирусной инфекции для лиц, контактировавших с заболевшими COVID-19, теперь составляет семь дней. Больничные листы будут автоматически направлены работодателю. Приходить в поликлинику лично для закрытия документа не нужно.

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