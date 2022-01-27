ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичи с ОРВИ смогут получить больничный без посещения поликлиники

14:43
  • четверг
  • 27 января 2022

Проконсультироваться с врачом можно также дистанционно

Жители Москвы с острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) смогут без посещения поликлиники получить аудиоконсультации врачей и дистанционно открыть больничный. Это следует из указа мэра столицы и приказа городского департамента здравоохранения.
Непривитым от коронавируса объяснили, что делать при симптомах ОРВИ

Таким образом, у москвичей с ОРВИ имеются три варианта действий. Можно обратиться лично к дежурному врачу в любой поликлинике без записи и звонка либо записаться на конкретное время приема в свою поликлинику через сайт, мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО" или mos.ru.

Также можно воспользоваться возможностью получить медицинскую аудиоконсультацию с дистанционным открытием больничного листа. Как уточнила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, закрытие больничного также будет происходить дистанционно после уточнения самочувствия пациента на аудиоконсультации.

При необходимости личной консультации, если человек не в состоянии посетить поликлинику в силу маломобильности или тяжелого течения заболевания, можно вызвать врача на дом, позвонив на единую линию по номеру 122, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее в столичном оперштабе напомнили, что срок карантина по коронавирусной инфекции для лиц, контактировавших с заболевшими COVID-19, теперь составляет семь дней. Больничные листы будут автоматически направлены работодателю. Приходить в поликлинику лично для закрытия документа не нужно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Закрытие больничного листа дистанционно
Закрытие больничного листа дистанционно
Запись на прием к врачу
Запись на прием к врачу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.