МИД сообщил о ядерных бомбах США в пяти неядерных странах НАТО

Альянс привлекает неядерные страны к тренировкам по отработке применения этого оружия

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Москва настаивает на прекращении совместных ядерных миссий НАТО и возвращении всего ядерного оружия США на американскую территорию.

"Данный аспект является одним из элементов пакета мер, предложенных нами Вашингтону в контексте рассмотрения тематики гарантий безопасности", - уточнил дипломат в беседе с ТАСС.

Ермаков добавил, что в пяти неядерных странах альянса в настоящее время находятся около 200 американских ядерных авиабомб семейства В61. Вместе с тем в этих государствах сохраняется и инфраструктура, которая обеспечит оперативное развертывание этого оружия.

Кроме того, продолжил Ермаков, НАТО привлекает неядерные страны к тренировкам по отработке применения соответствующего вооружения.

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