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В Берлине подтвердили планы онлайн-встречи бизнесменов с Путиным

14:48
  • четверг
  • 27 января 2022

Беседу перенесли с января на март

Онлайн-встреча представителей германского бизнеса с президентом России Владимиром Путиным состоится. Это подтвердил Восточный комитет экономики ФРГ. Руководители немецких компаний обсудят с российским лидером экономические связи 3 марта.

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"Немецкие руководители планируют обсудить экономические связи с Путиным в ближайшие недели... Видеозвонок, организованный базирующейся в Берлине группой Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, состоится 3 марта", - сообщило агентство Bloomberg.

Полный состав участников встречи пока неизвестен. Однако в группе компаний Metro AG сообщили, что ее глава Штеффен Гройбель намерен присоединиться к беседе. Отмечается, что встреча изначально планировалась на январь.

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