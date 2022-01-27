МГУ может перейти на дистант в феврале

Вуз выпустил соответствующий приказ
Как следует из приказа МГУ, вуз предусматривает возможность перехода на дистанционное обучение с 7 по 22 февраля.
"При реализации основных образовательных программ с 7 по 22 февраля 2022 года предусмотреть возможность реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - сказано в документе.
Ранее заместитель министра образования и науки Дмитрий Афанасьев заявил, что к настоящему времени 50% студентов вузов России прошли вакцинацию от коронавируса. Показатель среди преподавателей - 90%.
Прежде глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что система российского высшего образования в период пандемии коронавирусной инфекции стала только сильнее.
ОБНОВЛЕНИЕ (14:55): МГУ не переходит полностью на дистанционное обучение, формат определят на каждом факультете отдельно, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram