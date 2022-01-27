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Расчеты "Искандеров" уничтожили полевой аэродром условного противника

15:17
  • четверг
  • 27 января 2022

Учения прошли в Ивановской области

Полевой аэродром условного противника уничтожили расчеты ракетных комплексов "Искандер-М" на учениях в Ивановской области. В ракетном соединении танковой армии Западного военного округа прошли плановые занятия по проверке боевой готовности.
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"Ракетчики определили данные для пусков ракет и выполнили учебный электронный пуск ракеты по полевому аэродрому условного противника, уничтожив объекты инфраструктуры, в том числе пункт управления полетами", - сообщила пресс-служба ЗВО.

Отмечается, что прежде расчетам оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" пришлось совершить марш на полигон. Они отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника и преодолели условно зараженные участки местности. Дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км, они могут нести ядерную боевую часть. Комплекс пришел на смену ОТРК "Точка-У", передает "Интерфакс".

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