"Я выстрелил ей в голову": задержанный нацгвардеец дал показания

Молодому человеку грозит пожизненное

Военнослужащий национальной гвардии Украины 20-летний Артем Рябчук, который открыл стрельбу по сослуживцам, рассказал подробности происшествия.

По его словам, он взял автомат из ставницы тревожной группы и два магазина по 10 патронов. Сначала Рябчук застрелил военных, которые находились с ним в комнате, а затем девушку-оператора, которая каждые 30 минут связывается с воинской частью для доклада обстановки на заводе

"Я, чтобы она не доложила, пальнул по ней", - рассказал нацгвардеец (цитата по РИА Новости).

Затем Рябчук забрал все рожки с патронами, которые смог сложить в рюкзак, и попытался покинуть территорию завода. Женщина, сидевшая на КПП сказала, что не может его пропустить, за что поплатилась жизнью.

"Женщина меня не выпускала. Я ей говорю: откройте, надо срочно выйти... Она в ответ: не могу, не могу, не могу... я выстрелил ей в голову", - сказал Рябчук.

После этого, срочник перерезал колючую проволоку, перелез через ограду, поймал автомобиль и доехал до заброшенного здания. Немного погодя Рябчук решил сдаться. О своих мотивах он не рассказал.

Утром 27 января 20-летний срочник Артем Рябчук открыл огонь по караулу на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш". В результате происшествия четверо военнослужащих и одна гражданская погибли, еще пятеро получили ранения.

Уголовное дело возбуждено по статьям "умышленное убийство" и "дезертирство с оружием". Нацгвардейцу грозит вплоть до пожизненного заключения. Сотрудники правоохранительных органов выясняют мотивы преступления, а также психическое состояние срочника на момент выдачи оружия.

После ЧП министр внутренних дел Украины Денис Монастырский не исключил кадровые перестановки в военной службе.

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