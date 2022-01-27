Лавров указал на пропаганду неонацизма в ряде стран Европы

Проводятся факельные шествия и марши в честь гитлеровских коллаборационистов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сегодня в некоторых странах Европы, прежде всего на Украине и в Прибалтике, ведется неприкрытая пропаганда неонацистских идей, которую одобряют местные власти.
"Проводятся факельные шествия и марши в честь гитлеровских коллаборационистов, осуществляется тотальная фальсификация истории. Россия будет решительно этому противодействовать", - отметил глава внешнеполитического ведомства в приветствии организаторам и участникам церемонии ко Дню памяти жертв Холокоста (цитата по ТАСС).
Как напомнил Лавров, по инициативе России ежегодно принимается резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма.
Катастрофа европейского еврейства в годы Второй мировой навсегда останется одной из самых мрачных страниц новейшей истории, подчеркнул глава МИД.
27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году лагерь смерти Аушвиц (Освенцим) был освобожден Красной армией.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram