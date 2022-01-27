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Лавров указал на пропаганду неонацизма в ряде стран Европы

15:28
  • четверг
  • 27 января 2022

Проводятся факельные шествия и марши в честь гитлеровских коллаборационистов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сегодня в некоторых странах Европы, прежде всего на Украине и в Прибалтике, ведется неприкрытая пропаганда неонацистских идей, которую одобряют местные власти.
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"Проводятся факельные шествия и марши в честь гитлеровских коллаборационистов, осуществляется тотальная фальсификация истории. Россия будет решительно этому противодействовать", - отметил глава внешнеполитического ведомства в приветствии организаторам и участникам церемонии ко Дню памяти жертв Холокоста (цитата по ТАСС).

Как напомнил Лавров, по инициативе России ежегодно принимается резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма.

Катастрофа европейского еврейства в годы Второй мировой навсегда останется одной из самых мрачных страниц новейшей истории, подчеркнул глава МИД.

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году лагерь смерти Аушвиц (Освенцим) был освобожден Красной армией.

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