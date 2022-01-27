Мамаев женился на подруге бывшей супруги

В Сети появилось видео с церемонии бракосочетания
Российский футболист, полузащитник ФК "Химки" Павел Мамаев женился на Надежде Санько. Об их романе стало известно в прошлом году после развода Павла с экс-супругой Аланой.
В четверг в Сети появилось видео с церемонии бракосочетания Мамаева и Санько. "Невеста была облачена в скромное полупрозрачное платье, а жених в серый пиджак и брюки. Надежду растрогало радостное событие, и она утирала слезы счастья", — пишет "Стархит". Бывшая жена Мамаева ранее называла Санько своей близкой подругой.
В апреле прошлого года Мамаев развелся с женой Аланой после восьми лет брака. Пара воспитывала двоих детей: общую дочь и сына модели от другого брака. Развод Павла и Аланы сопровождался серией скандалов. По слухам, Алана пыталась покончить с собой из-за измен экс-мужа, однако сама она опровергает эти сообщения.
В 2018 году Мамаев стал участником двух конфликтов в центре Москвы. Он был отправлен в колонию на год и пять месяцев. Футболист освободился досрочно 17 сентября 2019 года. Через несколько месяцев возобновил выступления на профессиональном уровне. До "Химок" Мамаев выступал за "Ростов".
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