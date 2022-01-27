Мишустин утвердил индексацию социальных выплат

Пособия вырастут на 8,4% с 1 февраля

Социальные выплаты, пособия и компенсации россиянам увеличатся с 1 февраля на 8,4%. Постановление об индексации подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Важно, чтобы все, кому положена такая помощь, своевременно и в полном объеме получали ее", - подчеркнул Мишустин на заседании кабмина.

В сообщении на сайте правительства отмечается, что речь, в частности, идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Увеличатся и некоторые пособия, положенные семьям с детьми - единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

После индексации возрастет и размер материнского капитала. При рождении первого ребенка родители получат 524,5 тысячи рублей, на второго и последующих детей - 693,1 тысячи.

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