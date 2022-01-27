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ВОЗ объявила о выходе России из острой фазы пандемии

15:43
  • четверг
  • 27 января 2022

Говорить о конце пандемии рано, предупредили в организации

В европейском регионе, в который по классификации Всемирной организации здравоохранения входит и Россия, наблюдаются признаки перехода к новой фазе пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 27 января, рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Эксперт отметила, что пандемия COVID-19 носит глобальный характер, однако протекает с различной интенсивностью в разных регионах мира. С появлением штамма "омикрон" в Европе специалисты отмечают более высокую трансмиссивность и более низкую вирулентность коронавируса.

Это позволяет говорить о выходе европейского региона, включая Россию, из острой фазы пандемии, заявила Вуйнович. Однако представитель ВОЗ подчеркнула в эфире телеканала "Россия 24", что в настоящее время речь об окончании пандемии не идет.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что пандемия коронавирусной инфекции может быть побеждена уже в текущем 2022 году. Однако это станет возможным, если страны полноценно используют все имеющиеся стратегии и инструменты. Тогда мы сможем завершить COVID-19 как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на глобальном уровне, подчеркнул Гебрейесус.

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