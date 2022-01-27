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Началось строительство первой в России цифровой верфи

15:38
  • четверг
  • 27 января 2022

На торжественной церемонии выступил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев

В Петрозаводске на местном Онежском судостроительно-судоремонтном заводе начали строить первую в России цифровую верфь, передает РИА "Новости".
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Уточняется, что одним из главных новшеств станет автоматизированное цифровое производство, которое в режиме реального времени управляется интеллектуальными системами.

Цифровая верфь будет строить суда технического и вспомогательного флота, а также суда типа "река-море".

На торжественной церемонии выступил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Он возглавлял работавшую в 2013-2020 годах госкомиссию по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.

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