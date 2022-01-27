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Собянин подписал указ об оказании медпомощи при ухудшении эпидситуации

15:46
  • четверг
  • 27 января 2022

Документ заработает в случае выявления за последние семь дней свыше 60 тысяч заболевших

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об особенностях оказания медпомощи при массовом заболевании COVID-19. Документ заработает в случае выявления за последние семь дней свыше 60 тысяч заболевших.

В тексте отмечается, что предусматривается установление критериев состояния пациента, при котором медицинская помощь оказывается на дому; порядок осуществления консультации пациентов с ОРЗ и коронавируса с применением телемедицинских технологий без проведения очного приема врача.

Указ мэра Москвы Сергея Собянина опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы mos.ru.

Ранее столичный оперштаб сообщил, что в Москве за сутки госпитализировано 5,5% от числа выявленных случаев заболевания COVID-19 — 1459 человек. Выявлено 26 586 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Москвичи с симптомами ОРВИ смогут получить консультацию врача и открыть больничный онлайн. Для этого гражданину необходимо оставить заявку на портале mos.ru, после чего с ним свяжется врач.

 

 

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