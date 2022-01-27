Германия готовит "спектр" санкций против России

В том числе в отношении "Северного потока - 2"
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ готова к "спектру" санкций против России.
"При новой агрессии будет доступен спектр наших ответов, включая "Северный поток - 2", - сказала она, выступая в бундестаге (цитата по РИА "Новости").
По словам Бербок, Берлин хочет диалога, но намерен при этом демонстрировать твердость. Основные принципы европейского мирного порядка не обсуждаются, добавила дипломат.
Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит "агрессию" в отношении Украины. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram