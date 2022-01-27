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Губернатор Красноярского края самоизолировался из-за ковида

15:52
  • четверг
  • 27 января 2022

Александр Усс работает в удаленном режиме

Губернатор Красноярского края ушел на самоизоляцию. У Александра Усса выявлен COVID-19, он работает из дома, сообщили в пресс-службе главы региона.

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"Симптомы появились у Александра Викторовича после командировки в Москву. Губернатор сдал тест, который показал положительный результат. После этого он прошел трехдневный курс интенсивной терапии", - цитирует пресс-секретаря губернатора Сергея Зыблева "Интерфакс".

Как отметили в пресс-службе, глава региона сейчас чувствует себя хорошо, симптомов коронавируса у него нет. Усс вернется к работе в привычном режиме, когда получит отрицательный тест на COVID-19.

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